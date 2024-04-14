الناتو تطالب جميع الأطراف في الشرق الأوسط بضبط النفس

أدان حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأحد، الهجوم الإيراني على إسرائيل خلال الليل، واصفًا إياه بأنه "تصعيد" للاضطرابات الإقليمية.

حث الناتو جميع الأطراف على ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الصراعات القائمة. تابع الناتو التطورات عن كثب وأكد على أهمية الحفاظ على الأمان والاستقرار في الشرق الأوسط.

من جانبها، أعادت إسرائيل والدول المجاورة مطاراتها للعمل بعد إغلاقها خلال الليل نتيجة انطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المهاجمة من قِبل إيران.

ويعتبر هذا الهجوم الأول الذي يشنه إيران مباشرة على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا.



يؤدي هذا الصراع المتصاعد إلى مزيد من التوترات في المنطقة، وذلك في ظل تأكيد الولايات المتحدة على دعمها "لا يتزعزع" لإسرائيل.

تأمل المجتمع الدولي في أن تتحكم جميع الأطراف بأعصابها وتفضل حل المشاكل والصراعات بالحوار والدبلوماسية، وبذلك تتفادى تصعيد المواجهات العسكرية التي قد تؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية جديدة. يجب تجنب أي تصعيد إضافي والسعي إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ككل.