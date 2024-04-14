حملات أمنية في 3 محافظات لضبط تجار المخدرات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ إذ أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- مديرية أمن أسوان ضبط قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (3,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، بحوزة (متهم "له معلومات جنائية"). تنفيذ عدد (627) حكم قضائى متنوع.

- مديرية أمن دمياط ضبط عدد (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).. وكذا (فرد محلى وطلقتين) بحوزة (متهمان "لأحدهما معلومات جنائية").

- مديرية أمن الإسكندرية ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (متهمَين).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.