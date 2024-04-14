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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا توماس عدلي يستقبل وفد مجلس أساقفة فرنسا بمطرانية الجيزة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا، للكنيسة الكاثوليكية بمصر، وذلك بمقر الدّار الأُسقفيّ، بمدينة السادس من أكتوبر.

تضمن الاستقبال زيارة كنيسة الملاك ميخائيل، بمنطقة ابن بيتك، وكنيسة السّيدّة العذراء، بمنطقة- ٨٠٠ فدّان (تحت الإنشاء)، ثم تعرًفوا على أهم خدمات المُطرانيّة الرعويّة، والتّنمويّة، والخدميّة.

وفي نهايّة الزيارة، شارك الوفد بصّلاة مع رعيّة القديس أثناسيوس، بمدينة السادس من أكتوبر. وقام رئيس الآساقفة مع الآباء المطارنة، بإعطاء البركة الرّسوليّة.

جدير بالذكر أن الزيارة شهدت حضور المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك.

الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة ابن بيتك كنيسة الس يد ة العذراء