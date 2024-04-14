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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 12191 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 12191 مخالفة
ضبط 12191 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (12191) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(593) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) دراجة نارية مخالفة.

(8285) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(16) مخالفة موقف عشوائى.

(213) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور المرور