العزاوي: الهجوم الإيراني على إسرائيل سيدفع ايران لاتمام برنامجها النووي

الأحد 14/أبريل/2024 - 11:06 ص

قال «الدكتور رائد العزاوي»، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، خلال مداخلة له بقناة «العربية الحدث»، تعليقًا على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، الآن يُمكن أن نفتح قوسًا كبيرًا ما بعد هذه العمليات، وان الهجوم الإيراني على إسرائيل سيدفع ايران لاتمام برنامجها النووي لتحصل على قنبلة نووية، وهو

حدث في مُجمله أرادت إيران أن تستفيد من الشحن الإعلامي الضخم التي حصلت عليه، حيث استطاعت أن تُعيد مرة أخرى لملمة الشارع الذي يتفتت وخصوصًا الرأي العام خارج طهران.

وأضاف «العزاوي»، 7 ساعات لم نشهد شيء داخل إسرائيل، بمعنى أن السيناريو المرسوم مع طهران وتل أبيب، أكرر مرة أخرى أن كل ما يجري في المنطقة من تفتيت وتهديد وانفلال عقد المنطقة والمخاطر التي تُواجهها وسوء التنمية في البلاد، وانعدام الأفق السياسية الحقيقية لتطوير بلادنا العربية، والمنطقة بشكل عام سببه، الثلاثي الخطير «إيران وإسرائيل وأمريكا».

وتابع مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، «إيران في هذه اللحظة المُهمة أو هذا المشهد من هذه المسرحية الطويلة، ربما تصل إلى الفصل الأخير، وهنا ينبذ السؤال المُهم ماذا بعد الهجوم الإيراني هل سترد إسرائيل؟، أقولها قولًا واحدًا لن ترد إسرائيل».

وأشار إلى أن إيران ستبتز العالم والغرب لصالح إتمام برنامجها النووي الإيراني، والحصول على القنبلة النووية، وبالتالي الوصول إلى بقاء هذا النظام كما هو عليه، مثل النظام في الأمن بمنطقة الشرق الأوسط، والأمن في الهند وباكستان.