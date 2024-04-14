يسرا تنعى الفنانة شيرين سيف النصر

تقدمت الفنانة يسرا بالعزاء إلى أسرة الفنانة شيرين سيف النصر، والتى رحلت عن عالمنا بعد إعلان شقيقها عن وفاتها مساء أمس.

وكتبت يسرا منشور على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" تنعي فيه الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، ونشرت صورة لها مع رسالتها.

وجاء منشور الفنانة يسرا "إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسي أتقدم بخالص عزائي فى وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، أدعو لها بالرحمه وأن يسكنها الله فسيح جناته، وأن يلهم الأهل والعائلة الكريمة الصبر والسلوان فى مصابهم الأليم".

يشار أن شقيق الفنانة شيرين سيف النصر قد أعلن أمس عن وفاتها فى منشور له على صفحته الشخصية، وأكد أن الصلاه والدفن تم فى مقابر العائلة فى هدوء ، طبقاً لوصية الراحلة.

قدمت الفنانة شيرين سيف النصر العديد من الأعمال الفنية أبرزها "اللص الذى أحبه، من الذى لا يحب فاطمة، صراع الأقوياء" وعلى مستوى السينما قدمت "سفينة الحب والعذاب، كلهم فى جهنم، سواق الهانم، أمير الظلام".