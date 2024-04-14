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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف الحملات التموينية وتحرير وضبط 465 مخالفة لمخابز بلدية

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز البلدية بأسوان
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شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والإشتراطات الصحية، فضلاً عن توافرها بكميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة وإتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد أنه يتم المتابعة المستمرة واللحظية لأجواء الاحتفال بالعيد وحركة البيع والشراء للسلع المختلفة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة فى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه وفقاً لتكليفات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فيتم مواصلة تنظيم الحملات المفاجئة لضبط حركة تداول السلع بالأسواق وبالأخص السلع الإستراتيجية، والإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإعلان عن الأسعار، مع متابعة إنتظام عمل المخابز توافر الخبز الأوزان والمواصفات القانونية.

وأشار إلى أن الحملات التى شارك فيها لجان المرور بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها عن تحرير وضبط 465 مخالفة شملت 267 مخالفة لمخابز بلدية ضمت 62 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و48 إنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى 112 عدم وجود سجل، و31 تصرف في دقيق، و10 مبيعات وهمية، و80 عدم إعطاء بون، و23 توقف، و94 عدم وجود قائمة، و5 عدم وجود ميزان، فضلًا عن تحرير 198 محضر متنوع ضم  95 محضر لعدم إعلان عن الأسعار، و3 محاضر لتجميع دقيق بلدي، و15 محضر للبيع بأزيد من الأسعار المقررة، و62 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و21 محضر إدارة منشأه بدون ترخيص، و 2 محضر لتجميع خبر بلدى.

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تكثيف الحملات التموينية حملات علي الأسواق والمخابز أخبار محافظة أسوان