محافظ أسوان: ظهور بشائر موسم حصاد القمح مبكرا نظرا لطبيعة الطقس الحار

استعدت الأجهزة التنفيذية فى محافظة أسوان لاستقبال موسم حصاد محصول القمح الجديد 2024 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمسئولى مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم مدير المديرية بالتنسيق الجيد مع كافة الجهات المعنية لإنتظام عملية الحصاد والتوريد ، ولاسيما فى ظل إنطلاق موسم الحصاد بدءاً من الغد حيث تظهر بشائره مبكراً بأسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها نظراً لطبيعة الطقس الحار بها .

وكلف بتكثيف حملات التوعية للمزارعين وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية لتعريفهم بالمزايا المتعددة التى سيحصلون عليها فى حالة إلتزامهم بتسليم كافة كميات القمح، وخاصة بعد زيادة سعر استلام الإردب لهذا العام وفقًا لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5 ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى .

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم بأن عدد المواقع التخزينية بالمحافظة 7 مواقع بسعة تخزينية 175 ألف طن ، وقد قامت المديرية بمعاينة المواقع والتأكد من جاهزيتها .

ولفت إلى أن كافه المواقع ستبدأ في استلام الأقماح المحلية إبتداء من 15 إبريل الجارى ، مع استثناء صومعة الراجحي بتوشكى لاستلام الأقماح من الغد 13 إبريل الجارى، وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة توريد الأقماح المحلية، وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين.