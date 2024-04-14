"الشرقية إيسترن كومباني" تعلن تحريك أسعار السجائر تطبيقا لتعديلات ضريبة القيمة المضافة"

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة من السجائر، تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري.





وحددت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، سعر صنف (بوكس 10) بقيمة 24.5 جنيه، وأصناف: كليوباترا كينج سايز، وكليوباترا سوفت كوين، وبوسطن/بلمونت، وكليوباترا بوكس (أبيض/ألوان)، وكليوباترا سوبر، ومونديال (أحمر/أزرق/سيلفر)، ومونديال سويتش (منتول/بلو بيري)، وكليوباترا بلاك، وماتوسيان سوبر بسعر 34.5 جنيه، وصنفي فايسروي/بال مال، وكليو مسخن بسعر 55 جنيهًا.



يأتي هذا تماشيًا مع قرار مصلحة الضرائب المصرية، بزيادة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%، وذلك في ضوء تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.



قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إنه تم تحريك أسعار منتجات السجائر؛ لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام بالعملة الأجنبية، وكذلك تغير سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام العملات الأجنبية.



نبذة عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.