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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 14 أبريل 2024

استقرار الذهب
استقرار الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 14  أبريل 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3645 جنيه للبيع و 3680 جنيه للشراء. 

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3190 جنيه للبيع و 3220 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,769 جنيهًا للشراء و 2,743 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2132 جنيه للبيع و 2152 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25800 جنيها للشراء و 25600 جنيه للبيع.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2443 دولار للبيع و 2344 دولار للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم