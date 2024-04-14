استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 14 أبريل 2024

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 14 أبريل 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3645 جنيه للبيع و 3680 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3190 جنيه للبيع و 3220 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,769 جنيهًا للشراء و 2,743 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2132 جنيه للبيع و 2152 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25800 جنيها للشراء و 25600 جنيه للبيع.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2443 دولار للبيع و 2344 دولار للشراء.