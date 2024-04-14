سمية الخشاب تنعى شيرين سيف النصر: «جميلة الشاشة العربية في ذمة الله ربنا يرحمها»

نعت النجمة سمية الخشاب الفنانة شيرين سيف النصر، والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية، بعد إعلان شقيقها عن خبر وفاتها بشكل مفاجئ وكان خبر وفاتها صدمة لجميع عشاقها

ونشر الفنانة سمية الخشاب على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للراحلة وعلقت عليها قائلة" الفنانة الجميلة شيرين سيف النصر جميلة الشاشة العربية في ذمة الله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".



الجدير بالذكر أن قد أعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة عبر صفحته على فيسبوك خبر وفاة شقيقته قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".