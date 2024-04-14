ads
الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

الخطوط الجوية السويسرية
الخطوط الجوية السويسرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن الخطوط الجوية السويسرية قد علقت رحلاتها إلى تل أبيب، وذلك على خلفية الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل.

وشنت إيران مساء أمس السبت هجومًا بواسطة مسيّرات على إسرائيل، ردًا على الضربة التي نفذها الكيان الإسرائيلي ضد مقر دبلوماسي إيراني في دمشق، والتي أسفرت عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري."

إسرائيل إيران الهجوم الإيراني على إسرائيل الخطوط الجوية السويسرية