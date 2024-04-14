الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن الخطوط الجوية السويسرية قد علقت رحلاتها إلى تل أبيب، وذلك على خلفية الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل.



وشنت إيران مساء أمس السبت هجومًا بواسطة مسيّرات على إسرائيل، ردًا على الضربة التي نفذها الكيان الإسرائيلي ضد مقر دبلوماسي إيراني في دمشق، والتي أسفرت عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري."