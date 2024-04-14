الجيش الإسرائيلي: اعتراض أكثر من 10 صواريخ كروز خارج الحدود

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض أكثر من 10 صواريخ كروز خارج الحدود الإسرائيلية وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



وشنت إيران مساء أمس السبت هجومًا بواسطة مسيّرات على إسرائيل، ردًا على الضربة التي نفذها الكيان الإسرائيلي ضد مقر دبلوماسي إيراني في دمشق، والتي أسفرت عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري."