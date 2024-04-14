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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الجيش الإسرائيلي: اعتراض أكثر من 10 صواريخ كروز خارج الحدود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض أكثر من 10 صواريخ كروز خارج الحدود الإسرائيلية وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وشنت إيران مساء أمس السبت هجومًا بواسطة مسيّرات على إسرائيل، ردًا على الضربة التي نفذها الكيان الإسرائيلي ضد مقر دبلوماسي إيراني في دمشق، والتي أسفرت عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري."

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