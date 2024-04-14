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الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

متحدث جيش الاحتلال: إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل وإصابة مطار عسكري

البوابة نيوز
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أعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، اليوم، أنه تم توجيه نحو 200 تهديد جوي أطلق باتجاه إسرائيل، كان من بينها توجيه صواريخ بالستية ومجنحة ومسيرات.


كما أفاد الناطق العسكري الإسرائيلي، أنه تم استهداف مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأطلقت إيران عشرات الصواريخ أرض أرض تجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك تهديدات ما زالت في الطريق إلي إسرائيل.

جاء ذلك بعد ساعات من بدء الهجوم الإيراني الموسع على إسرائيل؛ ردًا على قصف قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق حيث أعلن الحرس الثوري إطلاق مسيرات وصواريخ باتجاه إسرائيل.

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