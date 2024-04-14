ads
الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

لمدة 12 ساعة.. «الطيران المدني الأردني» تقرر تمديد إغلاق حركة الطيران

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن هيئة الطيران المدني الأردنية قررت تمديد إغلاق حركة الطيران لـ12 ساعة إذا لم يجد جديد.


يذكر أن شنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

الطيران المدني الأردنية القاهرة الاخبارية إسرائيل إيران إغلاق حركة الطيران