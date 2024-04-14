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الأحد 14 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بسبب خلافات مالية.. مقتل نجار على يد صديقه في حي الصوفي بالفيوم

المجني عليه
المجني عليه
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لقي شاب يدعى فارس توبة في العقد الثالث من العمر مصرعه، منذ قليل، على يد صديقه بعدما طعنه عدة طعنات بآلة حادة سكين، بسبب خلافات مالية بحي الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد ورود إخطار من مرفق إسعاف مستشفى الفيوم، يفيد ورود بلاغ بمقتل شاب طعنا بآلة حادة سكين بحي الصوفي التابعة لمركز ثان الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعى" توبه فارس" 32 عاما ويعمل نجار، طعنا بآلة حادة سكين على يد صديقه ويدعى "أحمد إبراهيم مناع"31 سنة، وذلك بسبب خلافات مالية، بحي الصوفي بدائرة القسم، وقام المجني عليه بتسليم نفسه إلى قسم شرطة ثان الفيوم.


واعترف المتهم بأنه لم يكن يقصد قتله، ولكن الغضب أعمى بصيرته وتملك الشيطان منه فقام بتسديد عدة طعنات للمجني عليه حتى أرداه قتيلًا في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي، بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

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