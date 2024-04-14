إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجار في مدينة الخليل

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في مدينة الخليل.



وفي وقت سابق من أمس السبت، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.