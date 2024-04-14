جيش الاحتلال: سنمنع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن محاولتهم منع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل.

وقال "المتحدث" أن تل أبيب تتوقع أن إيران قد تطلق موجات إضافية من الطائرات المسيرة مع مرور الوقت، وهي تراقب إمكانية شن هجمات جديدة.

وأضاف أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات

وأفاد الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، بأن إيران قد أطلقت أكثر من مئة طائرة مسيرة متفجرة باتجاه إسرائيل حتى الآن.

في وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف أماكن محددة في إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك كرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قنصليتها في دمشق.