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الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة في البحر الأحمر

سفينة
سفينة
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قالت قناة "الحرة" الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أعلن الاستيلاء على سفينة مرتبطة بـ "إسرائيل" في البحر الأحمر.
وأوضح الحرس الثوري الإيراني حسبما أفادت قناة (الحرة) أنه تم الاستيلاء على سفينة قال إنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي عبر تنفيذ عملية إنزال عليها في منطقة مضيق هرمز.
يأتي هذا وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسبا للهجوم الإيراني ردا على قصف جوي إسرائيلي أسفر عن تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم اثنان من كبار الضباط.

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