شريف منير ناعياً شيرين سيف النصر: "قضينا أجمل أيام"

نعي الفنان شريف منير الفنانة شيرين سيف النصر، والتى رحلت عن عالمنا اليوم خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان شقيقها عن خبر وفاتها بشكل مفاجئ.

ونشر الفنان شريف منير على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة تجمعه مع الفنانه الراحله من أحد أعمالهم الفنية المشتركة.

وعلق على الصورة "فقدت صديقة وفنانة محبوبه، قضينا أيام جميلة مع بعض، هى كانت إنسانة جميلة ولطيفه وعملنا انجح مسلسلات مع بعض، ربنا يرحمك يا شيرين ويجعل مثواكى الجنه".

شارك الفنان شريف منير الفنانة شيرين سيف النصر العديد من الأعمال الفنية أبرزها "اللص الذى أحبه، غاضبون وغاضبات".

وقدمت الفنانة شيرين سيف النصر العديد من الأعمال الفنية أبرزها "اللص الذى أحبه، من الذى لا يحب فاطمة، صراع الأقوياء" وعلى مستوى السينما قدمت "سفينة الحب والعذاب، كلهم فى جهنم، سواق الهانم، أمير الظلام".