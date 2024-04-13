إسرائيل توقف الأنشطة التعليمية وتفرض قيودًا على التجمعات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء اليوم السبت، وقف الأنشطة التعليمية في إسرائيل وفرض قيود على التجمعات؛ ترقبا للهجوم الإيراني.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قام بتحديث المبادئ التوجيهية الأمنية قائلا: إنه اعتبارا من الغد، لن يتم تنفيذ أي أنشطة تعليمية، بما في ذلك مخيمات وتجمعات عيد الفصح المخطط لها ستقتصر على 1000 شخص.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "بعد تقييم الوضع، تقرر أنه ابتداء من الليلة الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش)، سيكون هناك تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وكجزء من التغييرات، تقرر حظر الأنشطة التعليمية في إسرائيل. المناطق المرمزة باللون الأخضر، ستكون هناك قيود على التجمعات التي يصل عددها إلى 1000 شخص".

ويشمل هذا القرار الأنشطة في مراكز الشباب بالسلطات المحلية والحركات الشبابية بما في ذلك الرحلات والمخيمات.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي سيجتمع خلال ساعات؛ لمناقشة كيفية التعامل مع التهديد الإيراني.

جدير بالذكر أن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قالت في وقت سابق من اليوم إن إيران أطلقت العشرات من الطائرات المسيرة من أراضيها باتجاه إسرائيل.