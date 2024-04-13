الجيش الإسرائيلي: إيران بدأت هجومًا بالمسيرات ووصولها يستغرق ساعات

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، مساء اليوم السبت، إن إيران بدأت هجوما بالطائرات المُسيرة على إسرائيل، مُشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلي جاهزة للتعامل معها.

ونسبت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى هاجاري توجيهه للإسرائيليين بعدم بث الشائعات، والاستماع لبيانات الناطق الرسمي، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المُختصة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "لدينا منظومات دفاع جوية ممتازة، لكنها قد لا تحقق الإغلاق المُطلق، لذلك عليكم الالتزام بالتعليمات".

وأشار الناطق إلى أن الجيش الإسرائيلي سيحاول منع الطائرات المسيرة من الوصول إلى إسرائيل، وإذا لم ينجح فستكون هناك صفارات إنذار.

وقال هاجاري إن وصول الطائرات المسيرة الإيرانية سيستغرق عدة ساعات.

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن الولايات المتحدة كانت أول من يرصد الهجوم الإيراني، وأول من أخطرت إسرائيل بذلك.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حظر - في وقت سابق اليوم - الفعاليات التعليمية والتربوية وفرض قيودا على جبهته الداخلية تشمل حظرا تجمهر المواطنين، في ظل قيود مشددة في "غلاف غزة" وقرب الحدود مع لبنان، استعدادا لهجوم إيراني للرد على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق.