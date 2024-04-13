تعليم كفر الشيخ: فوز 4 طالبات في مسابقة الطفل المبدع الدولية

أعلن ،محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن فوز 4 طالبات في مسابقة الطفل المبدع الدولية على مستوى الشرق الأوسط في الرسم، في أول مشاركة للطالبات، مؤكداً أنه سيتم تكريم الطالبات، وعرض أعمالهن الفنية، بمركز الإبداع والابتكار.

ووجه محمد عبدالله ، وكيل الوزارة، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، الشكر للطالبات وأسرهن والمشرفين عليهن، ولتوجيه عام التربية الفنية، بيل محمد عبدالله مسعد، موجه عام التربية الفنية، وكرم عبدالملك عبده موجة، أول مركزي.

فازت الطالبة لقاء بشير غطاس، بمدرسة صالح الشرنوبي الإعدادية بنات، بإدارة بلطيم التعليمية، بالمركز الرابع، ضمن الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 13 سنة، وفازت بالمركز السادس، الطالبة مي محمد العشري، بالمدرسة الإعدادية بنات، إدارة بيلا التعليمية، ضمن الفئة العمرية من سن 14 سنة، وحتى الـ 17 سنة.

وفازت بالمركز الثاني، الطالبة فرح سعيد أبو اليزيد، بمدرسة الشهيد ممدوح الصردي، بإدارة دسوق التعليمية، وفزت بالمركز الثالث، الطالبة لميس بشير محمد غطاس، بمدرسة زيان الرفاعى الثانوية بنات، بإدارة بلطيم التعليمية.