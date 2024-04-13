المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعى شيرين سيف النصر

نعى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، الفنانة شيرين سيف النصر، التي وافتها المنية اليوم السبت الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٤م، داعيا الله أن يرحمها ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

ووفق بيان صادر عن المركز مساء اليوم السبت، قال رئيس المركز، إن الفنانة شيرين سيف النصر قدمها الفنان يوسف فرنسيس للسينما.

وقد شاركت في بعض الأعمال التليفزيونية أشهرها؛ "من الذي لا يحب فاطمة"، "المال والبنون" الجزء الثاني، "غاضبون وغاضبات"، "ألف ليلة وليلة"، "على باب الوزير"، "حكاية بنت اسمها سها"، "اللص الذي أحبه"، "الوشاح الأبيض".

ومن أشهر أعمالها المسرحية؛: "بودي جارد"، "خد بالك من عيالك"، "لعبة الحب والجنان".

ومن أهم أعمالها السينمائية: "سواق الهانم"، "النوم في العسل"، "أمير الظلام"، "الأستاذ".