بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث تصادم في البحيرة

لقي طفلان مصرعهما في الحال وفيما أصيب سيدتان بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي “القاهرة - الإسكندرية”، باتجاه القاهرة بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث علي الطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل ثقيل بنطاق مركز إيتاي البارود.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم وجثث المتوفين لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

والمتوفين هم كل من:" هاجر محمد سعيد خطاب، 14 عامًا، وشقيقها " سعيد"، 12 عامًا ومقمين بقرية ميت يزيد التابعة لمركز كوم حمادة.

وفيما أسفر الحادث عن إصابة كلًا من:" لوزة عبدالعزيز عيد ربه منزل، 70 عامًا، زينب عبد الموجود عبد العزيز ربه منزل، 33 عامًا"، مقيمين بميت يزيد التابعة لمركز كوم حمادة وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازم لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.