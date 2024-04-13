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الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

نبيلة عبيد تنعى الفنانة شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
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نعت الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة شيرين سيف النصر والتي وافتها المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 57 عامًا.

نشرت عبيد صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلقت: "زعلت عليها جدًا، ربنا يرحمك يا شيرين، إنا لله وإنا إليه راجعون وخالص العزاء للعائلة الكريمة وجميع محبيها".

تخرجت شيرين سيف النصر في كلية الحقوق عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها، ثم شاركت فى مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وعقب ذلك توالت أعمالها الدرامية وأبرزها مسلسلات "غاضبون وغاضبات"، و"من الذي لا يحب فاطمة"، وفي السينما، شاركت في العديد من الأعمال منها "سواق الهانم"، و"النوم فى العسل".

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نبيلة عبيد شيرين سيف النصر