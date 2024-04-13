المخرج أسامة رؤوف ينعى النجمة شيرين سيف النصر

نعى المخرج د.أسامة رؤوف مؤسس ورئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، النجمة شيرين سيف النصر، التى وافتها المنية صباح اليوم السبت.

وقال رؤوف: خالص العزاء في رحيل الفنانة شيرين سيف النصر تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته.

كانت الفنانة شيرين سيف النصر قد رحلت اليوم عن عمر ناهز 57 عاما بعد أن تركت في رصيدها الفني العديد من الأعمال.

وكان شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة كتب منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم الهام سيف النصر وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة.

كما طلبت الراحله وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون.