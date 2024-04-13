إيقاف خدمات الإنقاذ على شواطئ رأس البر في دمياط وهذا موعد استئنافها

أعلن رئيس مدينة رأس البر في دمياط اليوم السبت إيقاف خدمات الإنقاذ على شاطئ رأس البر واستئنافها ١ مايو المقبل وبداية موسم صيف ٢٠٢٤ في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

واستقبلت شواطئ رأس البر اليوم السبت عقب إنتهاء أيام عيد الفطر المبارك المصطافين والرواد وسط استعدادات الوحدة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ حيث جرى العمل منذ بداية أجازة العيد على أن تتوقف خدمات الإنقاذ والخدمات الشاطئية مع نهاية آخر ضوء لليوم السبت ١٣ أبريل ، ويتم استئناف العمل بها مرة أخرى صباح يوم الأربعاء ١ مايو القادم وبداية موسم صيف ٢٠٢٤ .

وأهابت الوحدة بالمواطنين ورواد رأس البر عدم نزول البحر طوال فترة عدم التشغيل حفاظًا على سلامتكم ، الجدير بالذكر أن فريق عمل الوحدة قد قام بتجهيز الشاطئ والخدمات الشاطئية من تركيب خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف وتجهيز منطقة معدات الإنقاذ والأبراج إلى جانب رفع كفاءة وصيانة البوابات ومداخل الشاطئ والأبراج وتسوية الرمال.

الجدير بالذكر أن فريق عمل الوحدة قد قام بتجهيز الشاطئ والخدمات الشاطئية من تركيب خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف وتجهيز منطقة معدات الإنقاذ والأبراج إلى جانب رفع كفاءة وصيانة البوابات ومداخل الشاطئ والأبراج وتسوية الرمال ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر واستعدادات المدينة لاستقبال أجازة عيد الفطر المبارك .

شهدت محافظة دمياط اليوم السبت إقبال كبير من الزائرين على مدينة رأس البر خلال أيام عيد الفطر فى ظل تشديدات من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك، حيث كثفت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر جهودها لتوفير كافة الخدمات لزائري المدينة خلال العيد .

حيث استمر عمل فرق الإنقاذ بالشواطئ ، وسط تجهيزات لكافة الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين و تجهيز منطقة المعدات .

