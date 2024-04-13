سبب وفاة الفنانة شرين سيف النصر .. هبوط حاد في الدورة الدموية

رحلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر، عن عمر يناهز 56 عامًا، تاركة وراءها مسيرة فنية قصيرة لكن حافلة بالأعمال المميزة، وأعلن خبر وفاتها شقيقها شريف سيف النصر عبر حسابه على فيسبوك، حيث كتب: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر".

وكشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب عن سبب الوفاة حيث أكد ان سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وأن الراحلة أوصت بأن تتم الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة دون إقامة عزاء.

في هذا التقرير نقدم لك كل ما تريد معرفته عن الهبوط الحاد في الدورة الدموية، أسبابه وأعراضه وكيف نتجنبه:

الهبوط الحاد في الدورة الدموية

الهبوط الحاد في الدورة الدموية حالة تحدث عندما ينخفض ضغط الدم بشكل مفاجئ إلى مستويات منخفضة جدًا، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى أعضاء الجسم بشكل كافٍ. يمكن أن يكون الهبوط الحاد في الدورة الدموية حالة خطيرة تستدعي العناية الطبية الفورية.

أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

تشمل أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية واحدة أو أكثر من الأعراض التالية :

الدوخة والدوار. الإغماء. الصداع. الشعور بالتعب والضعف. غثيان. تسارع ضربات القلب. ضعف التركيز. الشحوب في الوجه. الجفاف في الفم. البارد والرطب.

أسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

هناك العديد من أسباب حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية من بينها:

1. الجفاف: نقص السوائل في الجسم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

2. فقدان الدم: النزيف الحاد أو فقدان الدم من خلال الإصابة أو الجراحة يمكن أن يؤدي إلى هبوط حاد في ضغط الدم.

3. الحساسية الشديدة: رد فعل الجسم على مواد محددة يمكن أن يسبب انخفاضًا حادًا في ضغط الدم.

4. الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب هبوطًا حادًا في ضغط الدم كآثار جانبية.

5. الأمراض الطبية: بعض الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والتهابات الجهاز التنفسي الحادة يمكن أن تسبب هبوطًا حادًا في ضغط الدم.

كيفية تجنب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

للحد من احتمالية حدوث هبوط في الدورة الدموية يمكن اتباع الإجراءات التالية:

1. شرب الكثير من السوائل: يجب شرب كميات كافية من الماء والسوائل لمنع الجفاف.

2. تناول الأطعمة الغنية بالملح: تناول كميات مناسبة من الأطعمة الغنية بالملح قد يساعد في تحافظ على مستويات ضغط الدم.

3. تجنب الوقوف لفترات طويلة: ينصح بتجنب الوقوف لفترات طويلة دون الحركة، خاصةً في الأجواء الحارة.

4. الحفاظ على صحة القلب: ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

5. تجنب الوقوف السريع: يجب تجنب الوقوف السريع من الجلوس أو الاستلقاء، لتفادي الدوار والإغماء.

6. تجنب الحرارة الشديدة: يجب تجنب التعرض للحرارة الشديدة والجفاف، وضمان البقاء مترطبًا بشكل جيد.

7. مراجعة الطبيب: في حالة وجود أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية أو وجود أي مشكلة صحية تثير القلق، يجب استشارة الطبيب للتقييم والعلاج المناسب.