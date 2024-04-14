اتحاد الكرة يوضح حقيقة إلغاء الدوري هذا الموسم

نفى مصدر مسئول داخل اتحاد كرة القدم، ما تردد مؤخرًا حول رغبة مجلس الإدارة إلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم.

وكشف مصدر مسئول، أن هذا الكلام خارج الحسابات ولا نية على الإطلاق في التفكير في هذا الأمر، مؤكدًا أن مسابقة الدوري مُستمرة، وسيتم عقد جلسات متواصلة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، وعامر حسين، عضو المجلس ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، لوضع النقاط على الحروف، والوصول لسيناريو مُتفق عليه لإنهاء أزمة المنتخب الوطني، بعدما طلب «حسن» ضرورة تأجيل الدوري أسبوعين قبل معسكر يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمعسكر شهر يونيو والذي يتخلله مباراتا بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة يتمسك باستمرار مسابقتي الدوري وكأس مصر، ورغم ضغط المباريات الفترة المقبلة، إلا أن الجميع يعمل على انتظام المسابقات، وسيتم الوصول لحلول عملية تنهى أزمة ضغط المباريات نتيجة مشاركة الأهلي والزمالك في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر، أن مجلس الإدارة لم يتواصل لحل مع مشكلة محمد صلاح، كابتن وقائد الفريق، وما زال موقف انضمام اللاعب العالمي لمعسكر المنتخب المُقبل غامضًا.

من جانب آخر، اجتمع جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع لاعبي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، وطالب اللاعبين ببذل أقصى ما لديهم في البطولة المقبلة.

ودخل منتخب مصر مواليد 2008 معسكرًا نهاية الأسبوع الماضي، استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا للناشئين، المقرر لها في شهر إبريل الجاري.

وأجريت قرعة بطولة شمال أفريقيا للناشئين مواليد 2007-2008، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يشارك فيها منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا.

ومن المقرر أن تحتضن الجزائر فعاليات البطولة شمال أفريقيا للناشئين في الفترة بين 16 و26 أبريل 2024، على أن يخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.

ويقص منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكأس، شريط مبارياته بمواجهة تونس يوم 18 أبريل، ثم ليببا، ثم المغرب، ثم الجزائر.

ويضم الجهاز الفني كلًا من أحمد الكأس، مديرًا فنيًا، ومحمد إبراهيم، مدربًا عامًا، ورامي عادل، مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي، مدربًا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ، مديرًا إداريًا، والدكتور عمرو طه، طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي، طبيب العلاج طبيعي، ومحمد السيد، مدلك.