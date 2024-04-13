مانشستر سيتي يقهر لوتون تاون بخماسية ويعزز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي

واصل فريق مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره لوتون تاون بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

لم ينتظر مانشستر سيتي طويلًا لافتتاح التسجيل، حيث سجّل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من المباراة، بعدما سجّل دايكي هاشيوكا لاعب لوتون هدفًا ذاتيًا في مرماه.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة منذ صافرة البداية، ونجح في فرض أسلوبه على اللقاء، ما أدّى إلى تسجيله هدفًا ثانيًا في الدقيقة 64، من خلال اللاعب كوفاسيتش.

تعزز موقع مانشستر سيتي في المباراة، بعدما سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

نجح لوتون تاون في تسجيل هدف شرفي في الدقيقة 80، من خلال اللاعب باركلي، ليُقلص الفارق إلى 3-1.

لم يتوقف مانشستر سيتي عند هذا الحد، حيث واصل هجومه على مرمى لوتون، ونجح في تسجيل هدفين آخرين في الدقيقتين 87 و90، من خلال كل من دوكو وجفارديول.

بفضل هذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 73 نقطة، ليُصبح في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

في المقابل، تجمد رصيد لوتون تاون عند 25 نقطة، ليصبح في المركز الثامن عشر، أي أول مراكز الهبوط، ممّا يُؤكّد على صعوبة مهمّة الفريق في البقاء في الدوري الإنجليزي.