«الزراعة» تتابع حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية خلال إجازة عيد الفطر

تقوم الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بمتابعة حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الإكثار للجهات الحكومية والشركات وخاصة القطن والقمح والذرة الشامية وعباد الشمس ومحطات اعداد وغربلة التقاوى على كافة المحافظات خلال فترة الإجازات والأعياد.

وقال الدكتور أحمد عضام – رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أنه تم تكثيف المرور والمتابعة على جميع محطات إعداد التقاوي على مستوى الجمهورية والعمل على حل أى معوقات تعوق سير العمل وتذليل العقبات على الفور

والمرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الاكثار للجهات الحكومية والشركات /القمح والقطن و الاذرة الشامية وعباد الشمس / ومتابعة محطات اعداد التقاوى ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس بالمحافظات (بنى سويف – الفيوم - المنوفية – الغربية – البحيرة – المنيا – الشرقية – كفرالشيخ – الدقهلية..........).

وأضاف انه تم التنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظات على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة فى مواقع العمل المختلفة. بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات الوزير للجنة تقاوى الحاصلات الزراعية القيام بالدور المنوط بها وهو انتظام حركة إصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية للتقاوى حيث تتعلق بمصالح شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى وانعكاسه المباشر على مصالح المزارعين لتلبية احتياجاتهم الزراعية فضلا عن الأهمية التصديرية للتقاوى والتى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى وحيث ان لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وهى المعنية بإصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية

وأشار "عضام" إلى تم اصدار عدد 11 موافقة تصديرية للتقاوى تشمل ما يلى:

• محاصيل حقلية : كمية 80 كجم تقاوى أرز الى دولة النيجر (لأغراض البحث العلمى بالمزارع المصرية الأفريقية المشتركة

• الخضر : كمية 500 كجم تقاوى بنجر مائدة الى المملكة العربية السعودية.

• نباتات الزينة : 14 ألف و 472 شتلة (58 صنف) إلى (السعودية ، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والعراق).

• الفاكهة : 7 آلاف و 770 شتلة (برتقال ، بشملة ، تفاح ، تين ، عنب ، مانجو ، موز) الى السعودية و لبنان.

وصدور عدد 27 موافقة استيرادية تشمل ما يلى:

• محاصيل حقلية : كمية 52 طن و 246 كجم تقاوى (أذرة سكرية ، أذرة شامية ، برسيم حجازى ، بنجر السكر).

• الخضر : كمية 12 طن و 873 كجم تقاوى + 27 مليون و 393 ألف و 545 بذرة + 3000 شتلة (11 نوع).

• نباتات زينة : 43 ألف و 500 شتلة وبصلة (49 صنف).

• الفاكهة : 10 آلاف 300 شتلة (توت ، نخيل بلح).

ومن ناحيته نقل د أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي شكر وتقدير وزير الزراعة لجميع العاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والمحافظات على جهودهم وتفانيهم في العمل أثناء فترة الإجازة مع استمرار العمل

بذات الأداء من الكفاءة خلال الفترة القادمة لتحقيق الصالح العام.