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الأحد 14 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محاضرة فنية لجوزيه جوميز مع لاعبي الزمالك استعدادًا للقمة

مدرب الزمالك
مدرب الزمالك
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ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين خلال المحاضرة والحديث عن الاستعدادات لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري. وطالب جوميز اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية، وشدد على أهمية لقاء القمة في مشوار الفريق للمنافسة على اللقب. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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