بالصور.. ألعاب رياضية وملاهي أطفال في رابع أيام عيد الفطر بالقليوبية

شهدت مراكز شباب القليوبية إقبالا كبيرا من المترددين على الألعاب الرياضية كرة القدم وتنس الطاولة والبلياردو وكذلك ملاهي الأطفال في إطار مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ساهمت بشكل كبير في إدخال البهجة والسرور على الأطفال والشباب والمترددين على مراكز الشباب من كافة أفراد الأسرة المصرية ودعمت دور مراكز الشباب فيما تقدمه من خدمات للنشء والشباب وتحقيق الانتماء لمراكز الشباب.

كما أشار الصبروط إلى تنوع الأنشطة التي تضمنتها مبادرة ة العيد أحلى بمراكز الشباب والتي شملت مسرح العرائس والألعاب الترفيهية والمسابقات والهدايا التي تم توزيعها على الأطفال، وكذلك ممارسة الألعاب الترفيهية من خماسي كرة القدم و تنس الطاولة والبلياردو وفتح حمامات السباحة للمترددين ساعات مفتوحة للمترددين من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وعوامل الأمن والسلامة لضمان سلامة المترددين.

بلغ عدد المترددين على مراكز الشباب أكثر من 100 ألف مستفيد بمشاركة أعضاء فرق التطوع والجوالة والجوالات والنادي الثقافي للشباب في تقديم فقرات فنية للمترددين والمشاركة في إدخال البهجة والسرور على الأطفال ضمن فعاليات المبادرة التي تطلقها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بتوجيهات الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

مراكز الشباب بالقليوبية

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