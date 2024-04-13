الجيش الروسي: إسقاط 222 طائرة أوكرانية بدون طيار و8 صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في 112 منطقة خلال اليوم الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 222 طائرة بدون طيار أوكرانية، و8 صواريخ من طراز HIMARS وVampire وقنبلة JDAM، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة أن القوات الروسية حررت مستوطنة بيرفومايسكوي في إقليم دونيتسك، مشيرة إلى أنه "بالقرب من قطاع أفدييفكا من خط الاشتباك، حرر مركز المجموعة القتالية مستوطنة بيرفومايسكوي إثر عمليات نشطة وتضحية بالنفس".

وبشكل عام في اتجاه أفدييفكا، ذكر البيان أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر خلال اليوم الماضي، تضمنت ما يقرب من 235 ضحية في صفوف الجنود، حيث صدت القوات الروسية 8 هجمات مضادة أوكرانية هناك، كما خسر الجيش الأوكراني مركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، ومدفع هاوتزر.

وفي اتجاه دونيتسك، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت أكثر من 500 قتيل، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى دبابة و3 مركبات قتالية مدرعة و23 سيارة ومركبة إطلاق ستريلا-10"، كما فقد أيضًا 4 مدافع هاوتزر من بينها مدفعين أمريكيين الصنع.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، تجاوزت الخسائر الأوكرانية 110 جنود، خلال اليوم الماضي، بحسب وزارة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى تدمير 4 شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "كراب" البولندي، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع ونظام حرب إلكترونية من طراز نوتا.

وفي اتجاه خيرسون، ذكر البيان أن القوات الأوكرانية خسرت ما يقرب من 65 جنديًا، بالإضافة إلى 3 سيارات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع، ومدفع بولندي ذاتي الدفع.

وفي ختام البيان، أشارت الدفاع الروسية إلى أنه إجمالًا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال فبراير 2022، دمر الجيش الروسي 583 طائرة حربية أوكرانية، و270 مروحية، و20826 طائرة بدون طيار، و501 نظام صواريخ أرض-جو، و15767 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1266 قاذفة صواريخ متعددة، و8849 مدفعًا ميدانيًا ومدافع هاون، و20 ألفا و960 آلية عسكرية خاصة.