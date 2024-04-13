تعرف على موعد انطلاق معسكر المنتخب استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو

‎ينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المقبل استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال يوم 28 مايو المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الجهاز الفني للمنتخب ورابطة الأندية، التي حددت يوم 27 مايو أخر موعد لمباريات الجولة 25 من الدوري.



ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مواجهة بوركينا فاسو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 يوم 5 يونيو المقبل.



وأبلغ حسام حسن موعد مباراة بوركينا فاسو إلى مسئولي اتحاد الكرة، الذين قاموا بإبلاغ الاتحاد الإفريقي بالموعد المحدد للمباراة