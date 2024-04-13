القائد الأعلى للجيش الأوكراني يحذر من تدهور الأوضاع بشكل كبير على الجبهة الشرقية للقتال

حذر قائد قوات كييف ألكسندر سيرسكي بتدهور الوضع على الجبهة الشرقية "بشكل كبير في الأيام الأخيرة"، مشيرا إلى تقدم الجيش الروسي باتجاه مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك.

وقال سيرسكي في منشور عبر "التلجرام": "لقد تدهور الوضع على الجبهة الشرقية بشكل كبير في الأيام الأخيرة. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التقدم النشط للقوات الروسية".

ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تتعرض للهجوم في مناطق كراسني ليمانسك، وأرتيموفسك وكراسنوأرميسك في دونيتسك.

وأضاف أن القوات الروسية "تحقق بشكل دوري نجاحا تكتيكيا" باستقدام تعزيزات ووحدات جديدة.

وفي وقت سابق اعترف قائد القوات المشتركة الأوكرانية يوري سودول بأن القوات الأوكرانية في منطقة القتال يفوق عددها قوام القوات الروسية بنحو سبع إلى عشر مرات.

وأقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بصعوبة الوضع في الدفاع عن مدينة خاركوف من الهجمات الجوية الروسية داعيا الغرب إلى تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، بعد أن دمر الجيش الروسي الدفاعات الجوية الأوكرانية وبعدها الغربية وأصبحت سماء أوكرانيا مفتوحة أمام ضرباته.