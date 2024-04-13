فيديو| مانشستر سيتي يتقدم على لوتون تاون بهدف غريب في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين مانشستر سيتي ولوتون تاون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقدم "السيتيزينز" بهدف مبكر سجله إيرلينج هالاند.

وجاء هدف هالاند في الدقيقة الثانية من اللقاء، بطريقة غريبة، حيث ارتطمت الكرة بوجه مدافع لوتون وتدخل المرمى، وفي النهاية احتسب الهدف بالخطأ في مرمى الخصم.

ويسيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة حتى الآن، ويهدد مرمى لوتون بفرص خطيرة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جفارديول، روبن دياز، مانويل أكانجي

خط الوسط: كوفاسيتش، ريكو لويس، ماتيوس نونيز، كيفن دي بروين

خط الهجوم: جيرمي دوكو، إيرلينج هالاند، خوليان ألفاريز

ويتطلع مانشستر سيتي لتحقيق فوز سهل في هذه المباراة، لتعزيز موقعه في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بينما يأتي لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.