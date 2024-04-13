جهاز المنتخب بالكامل يحضر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، حضور ومتابعة مباراة القمة بين قبطي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعد غد الاثنين علي استاد القاهرة الدولي.

وذلك ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدورى العام .

ويتابع العميد المباراة المنتظرة لمتابعة لاعبي الفريقين الذي يتم الاعتماد عليهم بشكل اساسي في المنتخب الوطني الذي سيدخل في فترة قوية وهي مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس العالم القادمة.

ومن المنتظر ان يتوقف الدوري خلال معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

