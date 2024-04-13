اتحاد الكرة: لن نتدخل في اختيارات بيريرا بتعيين حكام القمة

كشف مسؤلو اتحاد الكرة، أن بيريرا قد أبلغهم بطاقم تحكيم القمة بقيادة إبراهيم نور الدين .

وقال مسؤولو الجبلاية خلال تصريحات رسمية مساء اليوم السبت لن نتدخل في اختياراته.

وجاء حكام مباراة الأهلي والزمالك كالتالي :

حكم ساحة ابراهيم نور الدين

حكم مساعد أول سامي هلهل

حكم مساعد ثان هاني عبد الفتاح

حكم رابع أحمد الغندور

حكم فيديو محمد عادل

مساعد حكم فيديو عاطف حسين

مساعد var 2 محمود أبو الرجال

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل بإستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.