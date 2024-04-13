حار نهارًا وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد ، حيث يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد ودافىء على السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر .

ويشهد الاحد شبورة علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وتكون كثيفة علي مناطق والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء .

وتنشط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد31 للعظمي والصغرى 16 ، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمي والصغري 20 درجة .