الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام لوتون تاون

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة لوتون تاون، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر التشكيل الأساسي لـ"السيتيزينز" النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف الفريق، ويقود هجوم الفريق إلى جانب جيريمي دوكو وخوليان ألفاريز، بينما يتواجد في خط الوسط كل من كيفن دي بروين، ماتيوس نونيز، ريكو لويس، وكوفاسيتش.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جفارديول، روبن دياز، مانويل أكانجي

خط الوسط: كوفاسيتش، ريكو لويس، ماتيوس نونيز، كيفن دي بروين

خط الهجوم: جيرمي دوكو، إيرلينج هالاند، خوليان ألفاريز

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه الفوز على كريستال بالاس في الجولة الماضية، حيث يتطلع للفوز وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع منافسة قوية من ليفربول وتوتنهام.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بينما يأتي لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.