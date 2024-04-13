الدوري الألماني.. بايرن ميونخ بتشكيل هجومي مُخيف بقيادة كين أمام كولن

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة كولن، اليوم السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، في إطار منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الألماني.

ويبرز في تشكيل بايرن ميونخ الثلاثي الهجومي المُخيف كومان، بافلوفيتش، وكين، اللذين سيتولون مهمة قيادة هجوم "البافاري" في مواجهة كولن، في مهمة حسم وصافة الدوري الألماني بشكل رسمي.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: أولرايش

خط الدفاع: جيريرو، إيريك داير، تيل ، مزراوى

خط الوسط: ماتياس دي ليخت، تيل، مولر، جوشوا كيميتش

خط الهجوم: كومان، بافلوفيتش، هاري كين

ويحتل بايرن ميونخ وصافة الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، بينما يحتل كولن المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

ويسعى بايرن ميونخ إلى حسم وصافة الدوري الألماني بشكل رسمي في مباراة اليوم، خاصة بعد اتساع الفارق بينه وبين باير ليفركوزن متصدر جدول الترتيب إلى 16 نقطة كاملة قبل 6 جولات على نهاية المسابقة.

ويحتاج باير ليفركوزن لحصد 3 نقاط أو تعثر منافسه من أجل التتويج بلقب البوندسليجا رسميا للمرة الأولى في تاريخه.