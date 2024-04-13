مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في قرية سياحية بالفيوم

لقي شخص مصرعه صعقا بالكهرباء في قرية سياحية علي ضفاف بحيرة قارون بدائرة مركز شرطة إبشواي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة إبشواي يفيد تلقيه إخطار من شرطة النجدة باستقبال مستشفى إبشواي المركزي جثه شاب ادعاء صعق كهربائي بقرية سياحية علي ضفاف بحيرة قارون ، ويدعى" كريم محمود سعيد العبودي "، 20 سنة، مقيم بقرية فانوس بمركز طاميه بمحافظة الفيوم، وجرى توقيع مفتش الصحة على الجثة، ونقلها ووضعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وانتقلت مباحث المركز برئاسة الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة إبشواي إلى موقع الحادث بالقرية السياحية ببحيرة قارون، وجار المعاينة والفحص الشامل لمعرفة أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.