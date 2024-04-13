شاكيرا تعيد مجدها بعد اختفاء 6 سنوات عن الأضواء

تنطلق المغنية شاكيرا في جولة عالمية مقبلة ، خلال عرض مفاجئ في مهرجان كوتشيلا، اليوم السبت.

يذكر أن شاكيرا قامت بآخر جولة موسيقي في 2018، قبل بداية أزمة كورونا، يري البعض أن هذه الجولة محاولة لتجديد الظهور والعودة بعد سنوات من الاختفاء .

وخلال عرضها في مهرجان كوتشيلا، ظهرت على شاشة المسرح الضخم عبارة تقول "Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" - شاكيرا، النساء لم تعد تبكي".

وأضافت شاكيرا أثناء تقديم أغنيتها "أخيرا، سنذهب في جولة. تبدأ هنا، في نوفمبر ، لا أستطيع الانتظار. لا يمكن أن أطلب أكثر".



ويعد ألبوم "لاس موهيريس يا نو يوران"، هو الألبوم 12 للمغنية والأول في 7 سنوات، تم إصداره الشهر الماضي ويتتبع الألبوم انتقال المغنية من الألم إلى النهوض، وهو يحكي جزئيا عن انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق في برشلونة جيرارد بيكيه.