محافظ أسوان: تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وجود تعليمات مشددة بالتنسيق المتواصل بين كافة الجهات المعنية للاستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية الهادفة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على أهمية التأكد من التزام التجار بالقوانين والاشتراطات الصحية حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات المعروضة لجمهور المستهلكين، وفى هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى حملة موسعة على الأسواق بالتنسيق مع اللجان المشتركة من الطب البيطري والصحة وحماية المستهلك والبيئة، بمشاركة نائب رئيس المدينة أحمد عبد النبى، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 11 محضرا متنوعا منها 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لعدم النظافة الصحية، و2 محضر بيئة خطر داهم، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلاً عن تحرير 2 محضر لوجود 53 كيلوجراما من الأغذية واللحوم المختلفة تغير فى الخواص الطبيعية، مع مصادرة المضبوطات المخالفة، وهو الذى تكامل مع رفع الإشغالات بشارع بورسعيد لتسهيل حركة المارة والمركبات على الوجه الأكمل.

IMG-20240413-WA0006

IMG-20240413-WA0004

IMG-20240413-WA0005

IMG-20240412-WA0001

IMG-20240413-WA0003

IMG-20240413-WA0002