للعودة للعمل بعد إجازة العيد.. كيف تظبط مواعيدك وتستيقظ مبكرا؟

يستعد الكثير من الأشخاص للعودة للعمل و الدراسة بعد رمضان واجازة العيد حيث يواجهون صعوبة في النوم او الاستيقاظ ، نستعرض في هذا التقرير أهم النصائح التي تساعدك على الاستيقاظ مبكرا ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

إجازة العيد

تؤكد الدراسات والأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يسيقظون في الصباح الباكر يتمتعون بمهارات أكفء في إدارة الوقت، مما يعمل علي زيادة الإنتاجية والنجاح في شتي النواحي الشخصية والمهنية.

وتشير إلى أن تعزيز التركيز والتفكير بصفاء يتيح لك الاستيقاظ مبكرًا أن تبدأ يومك بعقل صافي ويقظ عندما ينتقل دماغك من النوم إلى اليقظة، يتم تحسين الوظائف المعرفية مثل الذاكرة والتركيز وقدرات حل المشكلات.

يأتي ذلك من خلال الاستفادة من هذا التركيز في الصباح، يمكنك التعامل مع المهام بمزيد من التركيز والكفاءة، مما يؤدي إلى تحسين عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات طوال اليوم.

إنشاء روتين ثابت

تحديد الروتين الصباحي يعمل علي نغمة ايجابية لليوم ، ويقلل من التوتر والقلق ويحسن المزاج والصحة العامة .



ممارسة الرياضة

بدء اليوم صباحا بممارسة التمارين الرياضية يقوي مستويات الطاقة، ويعدل المزاج، ويجدد نغمة إيجابية طوال اليوم.

حيث يساهم النشاط البدني المنتظم في الصباح في تحسين صحة القلب والاوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة .

فرصة للرعاية الذاتية والتفكير

يوفر الصباح فرصة للرعاية الذاتية والتفكير، مما يسمح لك بإعطاء الأولوية لصحتك وتحديد قائمة مهامك لليوم المقبل سواء كان ذلك تدوين اليوميات، أو ممارسة الامتنان، لذا فإن تخصيص الوقت للرعاية الذاتية في الصباح يعزز المرونة النفسية، ويقلل من التوتر، ويعزز السعادة بشكل عام.

إن بدء اليوم بالتأكيدات الإيجابية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تنمية الشعور بالامتنان والتفاؤل الذي يستمر طوال بقية اليوم.

استفد من عدد ساعات النهار

يتيح لك الاستيقاظ مبكرا تحقيق أقصى استفادة من ساعات النهار والاستفادة من الضوء الطبيعي، الذي ثبت أنه يؤثر بصورة إيجابية على الحالة النفسية و المزاجية ومستويات الطاقة والإنتاجية.

يساعد التعرض للشمس في الصباح على ظبط إيقاع الساعة البيولوجية لديك، وتقوية مستويات فيتامين د، وتحسين الشعور باليقظة والرفاهية وهو ما يمهد لك علي الاستيقاظ مبكرا.

ويمكنك إنجاز العديد من المهام خلال ساعات النهار والحصول على الوقت اللازم بالأنشطة الخارجية أو الأنشطة الترفيهية في اخر اليوم .

تنمية الانضباط الذاتي

يحب الالتزام و الانضباط والالتزام بالاستيقاظ مبكرا باستمرار ومتابعة الصباح، من خلال ممارسة الانضباط الذاتي في الصباح، يمكنك تطوير المرونة وضبط النفس والشعور بالسيطرة على عاداتك وسلوكياتك.

يشار إلى أن تعزيز الانضباط في مجال واحد يمكن أن يمتد إلى مجالات أخرى، مما يؤدي إلى النمو الشخصي، وزيادة الثقة بالنفس، وتحقيق نجاح أكبر في تحقيق أهدافك.