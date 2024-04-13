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الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 1790 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها خلال يومين بالمنوفية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والعمل على  محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.
وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 275 محضرا تموينيا خلال حملاتها الموسعة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتاليين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت ما بين 152 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و123 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.
وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 4 محاضر جنح بمراكز قويسنا وأشمون ضد أصحاب محلات سلع غذائية وأدخنة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وبأزيد من السعر المعلن، كما تم تحرير محضرين جنح شبين الكوم  ضد أصحاب محال أدوات مكتبية لحوزتهم 1790 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام محظور تداولها. 
من جانبه، أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.

التموين والتجارة الداخلية الحملات التموينية السلع الاستراتيجية الطب البيطري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية