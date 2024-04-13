خروج 13.6 طن ذهب من الصناديق الاستثمارية خلال مارس الماضي

كشف التحليل الفنى الصادر عن “جولد بيليون” أن التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب قد استمرت ولكن بوتيرة أبطأ بكثير من الأشهر السابقة لشهر مارس الماضي، حيث خففت التدفقات الداخلة من أمريكا الشمالية وآسيا الخسائر الأوروبية.

وخلال شهر مارس خرجت استثمارات من الصناديق الاستثمارية بمقدار 13.6 طن ذهب بالمقارنة مع يناير وفبراير منذ بداية العام، حيث شهدت استثمارات خارجة بمقدار 100 طن ذهب.

في حين انخفضت الحيازات الجماعية للصناديق من الذهب بمقدار -14 طن ذهب، حيث ارتفع إجمالي الأصول المُدارة في صناديق الاستثمار المتداولة للذهب العالمية بنسبة 8٪ بفضل ارتفاع سعر الذهب.

خلال الربع الأول تراكمت التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة للذهب على مستوى العالم إلى 6.5 مليار دولار أمريكي، بقيادة أمريكا الشمالية وأوروبا بينما اجتذبت آسيا أكبر التدفقات الداخلة.

وشهدت الصناديق منخفضة التكلفة تدفقات خارجة بقيمة 893 مليون دولار أمريكي في الربع الأول، مدفوعة بشكل رئيسي بأوروبا بمقدار -728 مليون دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية

شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي ليسجل مستوى تاريخي جديد وذلك في ظل ارتفاع الطلب الكبير على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتستمر التوقعات بارتفاع سعر الذهب حتى حدوث تهدئة في الأسواق العالمية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي عند 2431 دولارا للأونصة قبل أن يفقد قوة الصعود ويتراجع إلى المستوى 2340 دولارا للأونصة ليستهدف مستوى 2330 دولارا للأونصة والذي في حالة كسر هذه المستوى يستهدف مستوى الدعم التالي عند 2300 دولار للأونصة.

ولا توجد إشارة واضحة على انتهاء موجة الصعود القوية للذهب وعكس حركته نحو أسفل في تصحيح سلبي، وهو ما يشجع المستمرين على المزيد من عمليات الشراء وبالتالي يستمر الذهب في الارتفاع بشكل كبير.