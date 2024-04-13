خلال عيد الفطر.. الألعاب النارية تتسبب في كوارث صحية وقانونية.. 50 مصابا معظمهم من الأطفال بسوهاج.. فقدان البصر أبرز الأضرار الصحية.. والسجن المؤبد عقوبة حامليها

خلال أيام عيد الفطر المبارك، يحتفل المواطنين بالعيد من خلال الخروج للحدائق والمنتزهات وتناول الكعك والبسكويت وحلوى العيد المختلفة، ويفضل البعض استخدام الالعاب النارية للاحتفال مثل «البمب والصواريخ والشماريخ».

تنتشر الألعاب النارية بشكل كبير خلال فترة الأعياد، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على المارة فى الشارع، ووفقًا للعقوبات القانونية، تقود هذه الألعاب الشخص للسجن المشدد باعتبار استخدام مخالف للقانون لما تمثله من خطورة على النفس والغير بسبب تحدثه من إصابات بالغة الخطورة تصل إلى العاهات المستديمة.

‎50 مصابا في سوهاج من الألعاب النارية

أوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن استقبال الطوارئ بالمستشفي الجامعي الجديد استقبل أكثر من 50 مصابًا في العين معظمهم من الأطفال، جراء الألعاب النارية وبمب وصورايخ العيد، على مدار 3 أيام العيد.

تم سرعة التعامل مع الحالات وتقديم أعلى رعاية صحية لها، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك، وتقديم الرعاية الطبية والحجز السريري، والمتابعة للحالات الأقل خطورة حتي يتم تماثلها للشفاء.

إصابات خطيرة في العين

أوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان، رئيس قسم العيون بكلية الطب البشري، أن القسم استقبل الحالات بإصابات مباشرة بالعين نتيجة الألعاب النارية، وأغلب الإصابات خطيرة منها ما أدي إلي انفجار مقلة العين مع تهتك كامل بالأنسجة مع فقدان تام لهذه الأعين، ومنها حالات النزيف داخل الخزانة الأمامية مع وجود مياه زرقاء ثانوية وحالات مياه بيضاء تصادمية، وعدد كبير من إصابات الجفون وجروح الملتحمة مع قرح في القرنية، مشيرا إلى أن القسم أجري 35 عملية جراحية من الحالات التي تم استقبالها، والباقي ظل تحت المتابعة لاكتمال الشفاء.

أضرار الألعاب النارية على العيون

يصاب العديد من الأطفال بإصابات مختلفة تتراوح بين طفيفة وشديدة الخطورة، مما يتسبب في فقد الطفل البصر.

تسبب الألعاب النارية إصابات مثل: "حروق في الجفن والملتحمة- تمزق كرة العين- جروح في القرنية- دخول أجسام غريبة في العين- حدوث تجمع دموي في الغرفة الأمامية للعين- انفجار مقلة العين".

كما قد تحدث مضاعفات لاحقة مثل: "عتامة القرنية- الساد (عتامة العدسة)- الجلوكوما (ارتفاع ضغط العين الداخلي)-انزلاق العدسة الطبيعية من مكانها-انفصال الشبكية- فقدان البصر- فقدان العين كليًا".

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.